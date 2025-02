Bora doar? Hemosul Centro e do Regional convocam população para abastecer estoque

A Agetran, em parceria com o Projeto Giro Inclusivo, está realizando a 'II Campanha Pré-Carnaval de Doação de Sangue – Ação Giro pela Vida 2025' neste sábado (15), no Hemosul Centro, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa. No Hospital Regional também podem ser feitas doações de sangue hoje.

Veja qual é mais perto de sua casa:

No Hemosul Centro, o atendimento vai até às 17h - Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304;

Já no Hemosul do Hospital Regional o publico será atendido até às 12h - Av. Eng. Lutero Lopes, 36, Aero Rancho.

O objetivo das unidades é reforçar os estoques de bolsas de sangue antes do início das festividades de Carnaval, previsto para o fim do mês. Não fique de fora, doe sangue!

