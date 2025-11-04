Bora doar? Hemosul pede colaboração para estoque de plaquetas e sangue A+ e O+

A Rede Hemosul está pedindo a colaboração da população para a doação de plaquetas e das tipagens sanguíneas A e O positivos.

Embora todas as tipagens sejam bem-vindas, atualmente são esses os estoques que apresentam maior demanda.

Já as plaquetas têm validade média de 5 dias e precisam ser diariamente reabastecidas para atender demandas dos hospitais de todo o Estado.

Elas são essenciais em diversos tratamentos, desde pacientes hematológicos, oncológicos, transplantes de orgãos até cirurgias de grande porte e emergências médicas.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios básicos para a doação de sangue. O hemocentro reforça que a doação é um ato simples, seguro e rápido, que pode fazer diferença para quem precisa de transfusões.

Serviço

O Hemosul Coordenador fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304. O funcionamento é das 7h às 17h de segunda a sexta, e das 7h às 12h no sábado.

Os telefones para contato são 3312-1517 e 98163-1547(WhatsApp).

