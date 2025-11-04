Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Bora doar? Hemosul pede colaboração para estoque de plaquetas e sangue A+ e O+

As plaquetas têm validade média de 5 dias e precisam ser diariamente reabastecidas

04 novembro 2025 - 10h11Luiz Vinicius
Doação de sangue é importante para salvar vidasDoação de sangue é importante para salvar vidas   (Bruno Rezende/Arquivo )

A Rede Hemosul está pedindo a colaboração da população para a doação de plaquetas e das tipagens sanguíneas A e O positivos.

Embora todas as tipagens sejam bem-vindas, atualmente são esses os estoques que apresentam maior demanda.

Já as plaquetas têm validade média de 5 dias e precisam ser diariamente reabastecidas para atender demandas dos hospitais de todo o Estado.

Elas são essenciais em diversos tratamentos, desde pacientes hematológicos, oncológicos, transplantes de orgãos até cirurgias de grande porte e emergências médicas.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto e atender aos critérios básicos para a doação de sangue. O hemocentro reforça que a doação é um ato simples, seguro e rápido, que pode fazer diferença para quem precisa de transfusões.

Serviço

O Hemosul Coordenador fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304. O funcionamento é das 7h às 17h de segunda a sexta, e das 7h às 12h no sábado.

Os telefones para contato são 3312-1517 e 98163-1547(WhatsApp).

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

ALEMS
Política
Deputados estaduais votam crédito de US$ 80 milhões para modernização do Hospital Regional
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ministério Público fiscaliza disponibilidade de ambulâncias à população de Paranaíba
Casos de dengue crescem no Brasil
Saúde
Ministério da Saúde intensificará mobilização contra dengue no Brasil
Urologista André Domingos
Saúde
Campanha do 'Novembro azul' é recado para homens cuidarem da saúde
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande
Saúde
Campo Grande adere Mutirão de Saúde Indígena e oferece mais de 70 atendimentos
Cordão de Girassol -
Política
Distribuição de cordão de girassol pelo SUS entra na pauta do Plenário do Senado
Atendimento será direcionado aos indígenas
Saúde
Hospital Universitário promove cinco dias de atendimentos à indígenas em Dourados
Vacinação
Saúde
Campo Grande tem plantão de vacinação neste sábado
Santa Casa da Capital
Saúde
Governo do Estado atua com grupo de trabalho para revisar convênio da Santa Casa
Nos últimos cinco anos, o Estado registrou um crescimento contínuo nas notificações
Saúde
Com mais de 1.600 casos este ano, CCZ emite alerta para escorpiões na Capital

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote