Bora vacinar? Fim de semana tem 'Posto de Vacinação do Bosque'

Já prepara a carteirinha, porque fim de semana tem 'Posto de Vacinação do Bosque'. Neste sábado (17) e domingo (18) doses das vacinas contra dengue e covid-19 estarão disponíveis para a população.

O posto de vacinação funcionará das 10h às 17h, no 1º piso em frente à Positivamente Academias, no Shopping Bosque dos Ipês.

Vale ressaltar que as vacinas seguirão o calendário da Sesau. Com isso, a vacina contra a Dengue estará disponível para crianças com idade entre 10 e 11 anos.

