Bradesco e Banco do Brasil doam R$ 20 milhões para a Fiocruz

O Banco do Brasil e o Bradesco, anunciam a doação de 20 milhões de reais à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a produção de kits de diagnósticos rápidos para a covid-19, destinados ao ministério da Saúde.

Todos os kits já contam com tecnologia brasileira desenvolvida pela fundação, reconhecida internacionalmente e com amplo histórico nos campos da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico na área da saúde.

A doação ocorre através da holding EloPar, controlada pelo Bradesco e Banco do Brasil. A Elopar é acionista majoritária das empresas Alelo, Livelo, Veloe e Digio, além da Bandeira Elo.

“Estamos somando nossa contribuição aos esforços de toda a sociedade brasileira em busca de respostas rápidas no combate ao coronavírus”, explica Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco e presidente do conselho de administração da Elopar.

“Estamos todos sensibilizados pela urgência desse momento”, completa Hélio Magalhães, presidente do conselho de administração do Banco do Brasil e vice-presidente do conselho de administração da Elopar.

Na última terça-feira, o laboratório de vírus respiratórios e do sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) foi nomeado referência pela Organização Mundial da Saúde para covid-19 nas Américas. A partir da formalização, a unidade passa a realizar testes confirmatórios da doença na região, além de integrar a rede de especialistas em laboratório da entidade para o novo coronavírus.

