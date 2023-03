Brasil bate marca de 700 mil mortes por Covid

Pouco mais de três anos após a confirmação do primeiro caso de Covid no Brasil, em 28 de fevereiro de 2020, dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) mostram que o país atingiu a marca de 700 mil vítimas da doença nesta terça-feira (28).

Segundo o Conselho, o país soma 700.329 mortes em decorrência da doença desde o início da pandemia, ficando em segundo lugar no ranking de países com mais morte, atrás somente dos Estados Unidos, que tem 1,1 milhão de óbitos.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso do Sul registrou 11.025 óbitos desde o início da pandemia, com 4.680 mortes ocorrendo somente em Campo Grande, a única do Estado com mais de mil pessoas vitimadas pela doença.

