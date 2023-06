Brasil confirma o 31º caso de gripe aviária no país

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou nesta segunda-feira (12), por meio da plataforma oficial de monitoramento a gripe aviária no Brasil, mais um caso da doença no país, somando 31 até o momento.

Segundo a pasta, um total de oito casos seguem em investigação até o momento, sem resultado laboratorial conclusivo.

O primeiro caso confirmado da doença no Brasil ocorreu em 15 de maio.

Apesar dos casos, não houve contaminação em animais de produção comercial, mantendo o status do país como livre da doença, dado pela Organização Mundial de Saúde Animal.

“Não há mudanças no status brasileiro de livre da IAAP [influenza aviária de alta patogenicidade] perante a Organização Mundial de Saúde Animal, por não haver registro na produção comercial”, comentou o governo em nota.

