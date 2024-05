Brasil é um dos países com a pior taxa de saúde mental do mundo, diz pesquisa

O ranking The Mental State of the World (O Estado Mental do Mundo, em tradução livre), uma pesquisa realizada pela Neurotech Sapien Labs, mostrou que o Brasil tem a quarta pior taxa de saúde mental do planeta.

O ranking analisa a qualidade da saúde mental de 71 países ao redor do globo e atribuí uma nota para cada país, que pode chegar até 110. O Brasil recebeu uma nota de 53, ficando atrás apenas da África do Sul (50), Reino Unido (49) e Uzbequistão (48).

Segundo os dados levantados, os brasileiros estão entre os que mais relatam sentir estresse e dificuldades com a parte da saúde mental. No total, 34% dos brasileiros relataram esses sintomas.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

