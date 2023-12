Brasil encerra 2023 com recorde de mortes por dengue

Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (27), mostraram que o Brasil bateu o recorde de mortes por dengue neste ano, com um total de 1.079 mortes pela doença.

Anteriormente, o recorde de mortes foi registrado em 2022, quando houveram 1.053 óbitos. Antes dele, o ano com mais mortes havia sido 2015, com 986.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que, em 2023, capacitou cerca de 11,7 mil profissionais de saúde para manejo clínico, vigilância e controle de arboviroses como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

“O Ministério da Saúde vai investir R$ 256 milhões no fortalecimento da vigilância das arboviroses. O momento é de intensificar os esforços e as medidas de prevenção por parte de todos para reduzir a transmissão das doenças. Para evitar o agravamento dos casos, a população deve buscar o serviço de saúde mais próximo ao apresentar os primeiros sintomas”, disse a nota.

Em Mato Grosso do Sul, foram registradas 42 mortes ao longo do ano. Três Lagoas foi a cidade do Estado com maior número de óbitos, com sete, seguida de Campo Grande, que teve seis mortes causadas pela doença.

