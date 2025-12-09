Brasil inicia vacinação com nova dose única contra a dengue em janeiro

O Ministério da Saúde anunciou que a nova vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan em dose única, começará a ser aplicada em janeiro de 2026. As primeiras 1,3 milhão de doses serão destinadas aos profissionais da Atenção Primária, que fazem o primeiro atendimento nas Unidade Básica de Saúde (UBS).

Com a ampliação da produção, realizada em parceria com a empresa chinesa WuXi Vaccines, a vacinação será estendida gradualmente ao público geral, começando pelas pessoas com 59 anos ou mais. Parte das doses também será usada em Botucatu (SP), onde ocorrerá um estudo de vacinação em massa.

Eficácia

A vacina desenvolvida pelo Butantan demonstrou eficácia de 74,7% contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos e de 89% contra formas graves e com sinais de alarme, segundo estudos apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que concedeu o registro ao imunizante na segunda-feira (8).

O Sistema Único de Saúde (SUS) já oferece uma outra vacina contra a dengue, fabricada por um laboratório japonês e aplicada em duas doses, destinada a adolescentes de 10 a 14 anos.

Desde 2024, quando o Brasil se tornou o primeiro país a incorporar o imunizante na rede pública, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas. Para 2026, o Ministério da Saúde garantiu 9 milhões de doses desse imunizante, com previsão de mais 9 milhões para 2027.

