Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Saúde

Brasil inicia vacinação com nova dose única contra a dengue em janeiro

As primeiras 1,3 milhão de doses serão destinadas aos profissionais da Atenção Primária, que fazem o primeiro atendimento nas UBSs

09 dezembro 2025 - 15h13Taynara Menezes
A vacina desenvolvida pelo Butantan demonstrou eficácia de 74,7% contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos A vacina desenvolvida pelo Butantan demonstrou eficácia de 74,7% contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos   (Foto: Divulgação)

O Ministério da Saúde anunciou que a nova vacina contra a dengue, produzida pelo Instituto Butantan em dose única, começará a ser aplicada em janeiro de 2026. As primeiras 1,3 milhão de doses serão destinadas aos profissionais da Atenção Primária, que fazem o primeiro atendimento nas Unidade Básica de Saúde (UBS).

Com a ampliação da produção, realizada em parceria com a empresa chinesa WuXi Vaccines, a vacinação será estendida gradualmente ao público geral, começando pelas pessoas com 59 anos ou mais. Parte das doses também será usada em Botucatu (SP), onde ocorrerá um estudo de vacinação em massa.

Eficácia 

A vacina desenvolvida pelo Butantan demonstrou eficácia de 74,7% contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos e de 89% contra formas graves e com sinais de alarme, segundo estudos apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que concedeu o registro ao imunizante na segunda-feira (8).

O Sistema Único de Saúde (SUS) já oferece uma outra vacina contra a dengue, fabricada por um laboratório japonês e aplicada em duas doses, destinada a adolescentes de 10 a 14 anos.

Desde 2024, quando o Brasil se tornou o primeiro país a incorporar o imunizante na rede pública, mais de 7,4 milhões de doses foram aplicadas. Para 2026, o Ministério da Saúde garantiu 9 milhões de doses desse imunizante, com previsão de mais 9 milhões para 2027.

 

 

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Minoxi Turbo Glammour Professional foi suspenso pela Anvisa
Saúde
Anvisa determina suspensão de tônico capilar e apreensão de cosméticos
Metanol segue fazendo vítimas
Saúde
Ministério da Saúde encerra sala que monitorava casos de intoxicação por metanol
Processo seletivo abre vagas para residência em Medicina de Família
Saúde
Processo seletivo abre vagas para residência em Medicina de Família
Testagem no mês do Dezembro Vermelho
Saúde
Com mais de 300 casos de Aids no ano, MS reforça prevenção e cuidado no 'Dezembro Vermelho'
Vacinação contra bronquiolite para gestantes está disponivel em 5 posto da Capital neste sábado
Saúde
Vacinação contra bronquiolite para gestantes está disponivel em 5 posto da Capital neste sábado
Combate a dengue em Campo Grande
Saúde
MS mantém número de mortos por dengue e casos passam de 8,3 mil
A vacina é fundamental para garantir a proteção dos bebês
Saúde
Sábado terá plantão de vacinação contra bronquiolite para gestantes em 5 postos da Capital
Adriane Lopes -
Saúde
Adriane tenta suspender promoção de médicos alegando crise, mas desembargador nega
HRMS
Saúde
Construcap vence PPP de R$ 5,6 bilhões para ampliar e modernizar o Hospital Regional de MS
Bets são virais no Brasil
Saúde
SUS terá teleatendimento em saúde mental para viciados em bets

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça