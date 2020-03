O Brasil registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (18), somando assim três falecimentos provocados pela doença no país. Assim como no primeiro caso, elas aconteceram no estado de São Paulo.

O Mato Grosso do Sul diagnosticou seis pacientes com a doença. Segundo informação do coordenador do centro de contingência contra a doença no estado, o médico David Uip, as vítimas são uma pessoa de 65 anos com problemas de saúde anteriores e outra de 80 anos sem comorbidades.

