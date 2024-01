Brasil recebe 1º remessa de vacina contra a dengue, com 750 mil doses

Chegou ao Brasil neste sábado (20), segundo informações do Ministério da Saúde, a primeira remessa da vacina Qdenga, contra a dengue, com cerca de 750 mil doses, que serão disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de maneira gratuita à população brasileira.

A lista de municípios que receberão as doses do imunizante e estratégia de imunização ainda serão divulgadas pela Pasta, mas a previsão é que as doses comecem a ser aplicadas em fevereiro deste ano.

Essa remessa faz parte de um lote de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica Takeda, responsável pela fabricação do imunizante, ao Ministério da Saúde. A Pasta informou que adquiriu outras 5,2 milhões de dose, que serão entregues ao longo do ano até novembro.

