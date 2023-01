Brasil recebe 7,7 milhões de doses de vacina infantil contra a Covid

O Ministério da Saúde recebeu nesta sexta-feira (20) cerca de 7,7 milhões de doses de vacinas infantis da Pfizer contra a Covid. Segundo a pasta, a entrega foi adiantada após a farmacêutica ser informada de desabastecimento no estoque de imunizantes pediátricos.

As vacinas darão continuidade ao programa de imunização de crianças acima de 6 meses, com, segundo a pasta, 3,2 milhões de doses destinadas ao público de 5 a 11 anos e 4,5 milhões para crianças de 6 meses a 4 anos.

Outra remessa de imunizantes, desta vez 550 mil doses, deve chegar ao país neste sábado (21/1). A entrega de hoje e a de amanhã fazem parte de um contrato de 50 milhões de doses extras negociadas pelo Ministério da Saúde com a Pfizer.

