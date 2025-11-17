Brasil recebe primeiro lote de insulina para diabetes tipo 2

O primeiro lote com mais de dois milhões de unidades de insulina glargina, para portadores de diabetes tipo 2, chegaram nesta segunda-feira (17), em Guarulhos (SP). Os medicamentos foram recebidos pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

“Hoje é um grande dia para o SUS [Sistema Único de Saúde], um grande dia para a soberania da saúde no Brasil e um grande dia para a segurança dos pacientes que têm diabetes tipo 2”, disse o ministro em coletiva no Aeroporto de Guarulhos.

Já oferecido para quem tem o tipo 1 da doença, o produto foi adquirido através de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) e haverá transferência de tecnologia para o laboratório público Bio-Manguinhos (Fiocruz).

Assim, o medicamento passará a ser produzido no país, o que fará com que o Brasil deixe de depender do mercado externo.

“É uma segurança, porque faz com que esse paciente não fique submetido a crises internacionais da insulina, como existem hoje”, afirmou o ministro.

