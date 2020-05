Brasil registra 7,2 mil mortes e 105 mil casos por coronavírus

O Brasil registrou nesta segunda-feira (4) 7,2 mil mortes e 105 mil casos do novo coronavírus (Covid-19), segundo dados do Ministério da Saúde. Em 24h o país teve 263 óbitos registrados em decorrência da doença

Já em Mato Grosso do Sul, hoje o estado registrou dois novos casos confirmados da doença, chegando à marca de 274 casos da doença. O MS já possui 2.917 casos notificados, sendo 50 em investigação, 2.572 descartados, 21 excluídos e 10 pessoas que morreram devido as causas da doença.

No Brasil, com 263 novos óbitos, a marca representou um aumento de 4% em relação a ontem. No domingo (3) foram contabilizados 7.025 falecimentos e com a inclusão de 275 óbitos. A letalidade permaneceu em 6,9%, a mesma de ontem.

São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no país, concentrando o maior número de falecimentos (2.654). O estado é seguido pelo Rio de Janeiro (1.065), Pernambuco (691), Ceará (491) e Amazonas (425).

Além disso, foram registradas mortes no Pará (330), Maranhão (249), Bahia (134), Paraná (94), Espírito Santo (116), Minas Gerais (90), Paraíba (79), Rio Grande do Sul (74), Rio Grande do Norte (62), Santa Catarina (52), Alagoas (72), Amapá (49), Distrito Federal (33), Goiás (30), Piauí (28), Acre (28), Sergipe (17), Rondônia (25), Mato Grosso (13), Mato Grosso do Sul (10), Roraima (11) e Tocantins (6).

Deixe seu Comentário

Leia Também