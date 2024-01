Brasil registra caso de sarampo importado no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul confirmou, nesta quinta-feira (25), que registrou um caso importado de sarampo, o primeiro no Brasil desde 2022 e o primeiro no estado desde abril de 2020. O paciente é um menino de três anos, que chegou do Paquistão em dezembro do ano passado.

Segundo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), a criança não estava vacinada, e chegou ao país em 26 de dezembro de 2023, quando desceu em São Paulo, seguindo para o Rio Grande do Sul no dia seguinte.

Durante o período, ele ainda não estava transmitindo a doença. A família procurou atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em 2 de janeiro, quando o menino começou a apresentar dor abdominal e febre.

Ele foi atendido no local e transferido para o hospital universitário, onde permaneceu em isolamento até o dia 15 deste mês. A suspeita inicial era que o menino estivesse com malária, mas a teoria foi descartada após o paciente apresentar exantema e manchas na pele.

Exames de sorologia do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Rio Grande do Sul e de biologia molecular da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, confirmaram o quadro clínico de sarampo. O menino também foi testado para dengue, malária, leptospirose e painel de vírus respiratórios, todo negativos.

O relatório final, com resultados sobre a infecção, só foram liberados nesta semana.

