Brasil registra maior número de casos de Covid dos últimos 10 meses

O Brasil atingiu, em janeiro de 2025, o maior número de casos de Covid-19 dos últimos dez meses. Somente na terceira semana do mês, foram registrados 23.512 diagnósticos, conforme dados do Ministério da Saúde.

O aumento dos casos teve início nas últimas semanas epidemiológicas de 2024, em dezembro, e se intensificou no início deste ano.

O último grande pico da doença havia sido registrado em março de 2024. Em comparação com dezembro, os diagnósticos de Covid cresceram 68% em janeiro, totalizando 72.846 casos.

Desde o final de março de 2024, quando o país registrava cerca de 14 mil infecções semanais, o menor patamar ocorreu entre 9 e 15 de junho, com apenas 1.102 casos. O recente aumento das infecções também refletiu no número de óbitos.

Somente na terceira e quarta semana de janeiro, foram registradas 310 mortes por Covid-19. A alta nos registros reforça a importância da vacinação e das medidas de prevenção, especialmente para os grupos mais vulneráveis.

Sintomas da Covid:

Febre ou calafrios;

Tosse seca e persistente;

Cansaço;

Dor de garganta;

Dores de cabeça;

Dores musculares;

Coriza;

Náusea ou vômito;

Diarreia.

Como se proteger da Covid-19?

O Ministério da Saúde reforça que a principal forma de prevenção contra casos graves de Covid-19 continua sendo a vacinação. Outras medidas também devem ser adotadas, como:

Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70%;

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;

Manter distância de pelo menos um metro de pessoas doentes;

Utilizar máscaras em locais fechados ou com aglomeração;

Manter os ambientes bem ventilados para reduzir o risco de transmissão.

Para conferir o status de imunização contra a Covid-19, deve acessar o aplicativo ConecteSUS, onde o histórico de vacinação fica registrado.

A maioria das pessoas não precisa atualizar o calendário vacinal desde a aplicação do imunizante bivalente. Quem recebeu as doses iniciais e ao menos um reforço contra a variante Ômicron já está protegido.

