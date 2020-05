Brasil registra mais de 10 mil novos casos de coronavírus em 24h

O Ministério da Saúde registrou, 155.939 casos de coronavírus em todo o Brasil, de acordo com o último balanço divulgado na noite de sábado (9). Sendo 10.627 mortes provocadas pela doença.

As informações foram atualizadas e repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país.

Do total de casos confirmados, 61.685 são considerados recuperados (39,6%) e outros 83.627 estão em acompanhamento (53,6%).

Nas últimas 24 horas, foram registrados 10.611 casos nos sistemas oficiais do Governo Federal, além de 730 novos óbitos, dos quais 234 ocorreram nos últimos três dias. Ou seja, a maior parte das mortes refere-se a outros períodos, mas foi inscrita de ontem para hoje após investigação concluída ou em andamento. Outros 1.880 óbitos seguem em investigação.



Veja o detalhamento de casos e óbitos por UF



Apesar de muitos municípios brasileiros ainda não registrarem casos confirmados nem óbitos da doença, de maneira geral o coronavírus está presente em todos os estados brasileiros. São Paulo segue concentrando a maior parte das notificações, com 44.411 casos e 3.608 mortes, seguido do Rio de Janeiro, que tem 16.929 confirmações e 1.653 óbitos. Os estados que apresentam o menor número de notificações são Mato Grosso do Sul, com 346 casos confirmados e 11 mortes, e Mato Grosso, que registra 502 casos e 16 mortes. Tocantins está na antepenúltima posição, com 572 casos e nove óbitos.



Situação do coronavírus até hoje - 09.05.2020



- 155.939 diagnosticados com COVID-19

- 83.627 em acompanhamento (53,6%)

- 61.685 recuperados* (39,6%)

- 10.627 óbitos (6,8%)

- 234 óbitos ocorreram nos últimos 3 dias

- 1.880 óbitos em investigação

*estimativas sujeitas a revisão.







