Brasil supera Itália e Espanha com mais de 233 mil casos de coronavirus

O Brasil registrou até sábado (16)

teve 14.919 novos casos confirmados de coronavírus e chegou ao total de 233.142 infectados e 15.633 mortes.



Do total de casos confirmados, 127.837 estão em acompanhamento e 89.672 foram recuperados. Há ainda 2.304 mortes em investigação.



A letalidade de número de mortes pela quantidade de casos confirmados da doença no país está em 6,7%.



O Brasil superou a Itália e a Espanha neste sábado e se tornou o quarto país do mundo em número de casos confirmados da Covid-19 . De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem agora 233.142 casos confirmados da doença e 15.633 mortes. A Itália, segundo dados do governo local, tem 224.760 e a Espanha tem 230.698.



Segundo o ranking da universidade americana Johns Hopkins, apenas Reino Unido (241.455), Rússia (272.043) e Estados Unidos (1.450.269) têm mais casos confirmados da doença que o Brasil.



No ranking de mortes causadas por Covid-19, o Brasil continua na sexta posição, atrás da França (27.532), Espanha (27.563), Itália (31.610), Reino Unido (34.456) e Estados Unidos (87.841



De acordo com último o balanço do ministério, foram notificados 816 novos óbitos de sexta para sábado, sendo que 404 foram dos últimos três dias.





