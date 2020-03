Brasil tem 18 mortes e mais de 1 mil casos; veja por estado

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 16h10 deste sábado (21), 1.028 casos confirmados de novo coronavírus (Covid-19) no Brasil em 25 estados e no Distrito Federal. São 18 mortes no Brasil, três no Rio de Janeiro e 15 em São Paulo.

O Ministério da Saúde atualizou os números na tarde de sexta-feira, informando que o Brasil tem um total de 904 casos confirmados de coronavírus e 11 mortes.

O Maranhão registrou o primeiro caso confirmado na sexta-feira (20). Em todo o Brasil, apenas Roraima ainda não teve caso confirmado.

Em Goiás, o número de pessoas com coronavírus subiu de 15 para 18, de acordo com boletim da Secretaria Estadual de Saúde.

No Distrito Federal, o número de casos de infectados foi de 87 para 108.

No Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais 5 novos casos. Ao todo, o Estado tem 6 casos confirmados.

Em Santa Catarina, o número saltou de 40 para 51. O Mato Grosso confirmou seu 2º caso, assim como o Tocantins.

