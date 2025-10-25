Menu
Saúde

Mato Grosso do Sul investiga possível morte por intoxicação de metanol

Brasil conta com 58 casos confirmados, 15 óbitos e seguem em investigação outros 50 registros e nove óbitos

25 outubro 2025 - 07h30Luiz Vinicius
Metanol segue fazendo vítimasMetanol segue fazendo vítimas   (UFPR/Divulgação)

O número de notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas atualizado pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (24), indica, ao todo, 58 casos confirmados e 50 em investigação. Já foram descartadas 635 notificações.

O registro de mortes chegou a 15, sendo nove em São Paulo, seis no Paraná e seis em Pernambuco.

Mais nove óbitos seguem em investigação: quatro em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um em Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. Foram descartadas 32 notificações de óbitos que estavam sob investigação.

O estado de São Paulo segue com o maior número de casos: 44 confirmados e 14 em investigação. Há ainda seis casos confirmados no Paraná, cinco em Pernambuco, um no Rio Grande do Sul, um em Mato Grosso e um em Tocantins.

