O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (20) que o Brasil tem 904 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil. O balanço, que compilava dados de até 16h, somava 11 mortes no país.

Em relação ao balanço anterior, houve aumento de 45% no total de casos e de 83% nas mortes. Na quinta o ministério somava 621 casos de Covid-19 e 6 mortes. Pelo segundo dia consecutivo, o Ministério da Saúde não divulgou o total de casos suspeitos, como vinha fazendo desde o início do acompanhamento dos casos. A plataforma na qual os dados estavam publicados aparece como fora do ar desde quinta-feira.

