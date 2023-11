Brasil vai fornecer tecnologia para vacina de febre amarela à Argentina

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) vai compartilhar, após acordo firmado nesta sexta-feira (17), os métodos de produção da vacina contra a febre amarela com laboratórios públicos argentinos.

O compartilhamento da tecnologia, que ocorre por meio de termo de compromisso entre o instituto brasileiro e a Administração Nacional de Laboratórios e Institutos de Saúde Dr. Carlos Malbrán (ANLIS), marca a primeira vez na história que a instituição brasileira irá transferir sua tecnologia para um parceiro.

O Bio-Manguinhos é um dos quatro produtores mundiais da vacina febre amarela pré-qualificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e tem um importante papel no fornecimento desses imunizantes para países da América Latina, Caribe e África.

As ministras da Saúde do Brasil, Nísia Trindade Lima, e da Argentina, Carla Vizzotti, além do presidente da Fiocruz, Mario Moreira, do diretor de Bio-Manguinhos, Maurício Zuma, e do diretor da ANLIS, Pascual Fidelio, estiveram presente na assinatura do termo.

“É a primeira vez que assinamos acordo para transferência de tecnologia da Fiocruz para um parceiro. É a Fiocruz transferindo conhecimento e tecnologia para a produção da vacina de febre amarela para um país irmão e uma instituição centenária como a nossa. Trata-se de uma cooperação Sul-Sul absolutamente estruturante. E acredito que podemos ir além no futuro. Mais do que transferir tecnologias, a Fiocruz busca fomentar o desenvolvimento de uma rede de produção regional de vacinas na América Latina em parcerias com os institutos da região”, disse o presidente da Fiocruz.

Deixe seu Comentário

Leia Também