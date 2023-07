Busca ativa da prefeitura leva vacinação a locais de grande circulação

A vacinação itinerante acontece durante todo o dia na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), nesta terça-feira (4), com intensificação da busca ativa como estratégia para garantir o acesso e aumentar a cobertura vacinal em Campo Grande.

No local trabalham cerca de 800 funcionários e, em média, passam diariamente 1.500 contribuintes. O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca que, através da busca ativa, é possível garantir que todos tenham acesso igualitário às vacinas e que as coberturas vacinais sejam alcançadas.

O secretário ressalta ainda que a vacina da gripe é a ferramenta mais eficiente para prevenir complicações graves e o agravamento da doença. “Ela protege contra as cepas mais comuns do vírus influenza, reduzindo o risco de pneumonia, internações hospitalares e óbitos”, destaca.

O trabalho de busca ativa vem sendo realizado desde o mês de junho, após o término da campanha. Nestas ações, mais de 2 mil pessoas já foram vacinadas.

Em Campo Grande, a vacina contra a gripe está liberada para todas as pessoas maiores de seis meses. Oficialmente, a campanha nacional de imunização contra a doença terminou no dia 31 de maio. De acordo com último relatório divulgado pelo Serviço de Imunização da Sesau , 35,18% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande. Os idosos com 60 anos ou mais voltaram a figurar entre os que mais se vacinaram.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Vacinação Covid-19



A vacinação contra a Covid-19 também continua sendo realizada em Campo Grande. A dose da vacina bivalente contra a Covid-19 está liberada toda a população acima de 18 anos, pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

O reforço também está disponível para quem finalizou o esquema primário e tem pelo menos 12 anos de idade. E quem tem 18 anos ou mais e completou o mesmo período após receber o primeiro reforço, já está apto para o segundo.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas que iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

Confira os mais de 50 pontos espalhados para vacinação http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg .

