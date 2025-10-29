Caiobá, São Conrado e Leblon são focos do fumacê nesta quarta

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será intensificado nesta quarta-feira (29) em Campo Grande.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), realiza a aplicação do inseticida por meio do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê.

As equipes circularão entre 16h e 22h, atendendo os bairros Portal Caiobá, São Conrado e Jardim Leblon. Para garantir maior eficácia do produto, a Sesau orienta os moradores a manterem portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos, permitindo que o veneno alcance locais onde há maior concentração de mosquitos.

A Secretaria alerta que a operação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a dispersão adequada do produto.

