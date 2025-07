Câmara aprova criação de programa que fiscaliza regulação de leitos do SUS

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 11.898/2025, de autoria do vereador Marquinhos Trad (PDT), que cria o Programa Municipal de Acompanhamento da Regulação de Leitos Hospitalares do SUS.

A proposta agora segue para sanção da prefeita Adriane Lopes, que tem até 15 dias para aprovar ou vetar a medida.

A iniciativa surgiu como resposta à crescente insatisfação da população, profissionais de saúde e do Conselho Municipal de Saúde com a recente mudança na gestão da regulação de leitos hospitalares.

"Este projeto foi construído ouvindo os conselheiros municipais da saúde, as instituições relacionadas e principalmente os interesses da população. Não se trata de disputa política, mas de transparência, controle social e garantia de que o campo-grandense não será prejudicado", afirmou Marquinhos Trad durante a votação.

O programa aprovado tem caráter consultivo, fiscalizador e propositivo, sem gerar custos ao município.

Entre os principais objetivos estão o fortalecimento da atuação da Câmara e do Conselho Municipal de Saúde no monitoramento das decisões sobre regulação hospitalar, além da promoção da transparência e da participação social.

As ações previstas incluem:

Publicação regular de estatísticas e critérios utilizados na regulação;

Participação ativa da Câmara e do Conselho nas deliberações;

Realização de reuniões temáticas com instituições de saúde, Defensoria Pública e Ministério Público;

Realização de audiências públicas e elaboração de relatórios periódicos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também