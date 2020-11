Campanha contra a poliomelite termina dia 30 de novembro

A campanha de imunização contra a poliomielite e de atualização da caderneta vacinal iniciada em outubro deve continuar até o dia 30 de novembro.

Conforme comunicado da Prefeitura de Campo Grande, será disponibilizadas doses dos imunobiológicos em todas as 71 unidades de saúde da Capital, a fim de cumprir a meta de vacinar contra polio pelo menos 95% das 48.110 crianças entre um e menores que cinco anos de idade que moram no município, sendo que até o momento, apenas 21.874 delas foram imunizadas, correspondendo a 45,5% do total.

A baixa procura no primeiro mês de campanha fez com o que o Ministério da Saúde autorizasse a prorrogação da mesma. “Aconteceu com o sarampo, e não queremos que o mesmo aconteça com a poliomielite, que é uma doença gravíssima que, em parte dos casos, provoca o enfraquecimento dos membros da criança, principalmente os inferiores, causando a paralisia infantil”, alerta o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

Dentre o público da campanha de multivacinação, que abrange crianças e adolescentes de até 15 anos de idade, também há uma baixa procura para atualização da caderneta de vacinação. Para aplicação das doses, é necessária a apresentação da carteira de imunização das crianças.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos anos o número de imunizações vem caindo, e a vacina contra pólio não chega aos 90% de cobertura. Mesmo que a criança entre 1 e menos de 5 anos esteja com a caderneta vacinal em dia, os pais deverão retornar à uma unidade, ou a um dos pontos temporários, para que a criança recebe uma nova dose.

Deixe seu Comentário

Leia Também