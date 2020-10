Campanha de mamografias gratuitas começa dia 19

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na segunda-feira (19), a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande-MS e o Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão iniciam a Campanha de Mamografias gratuitas. Anualmente a ação é realizada para ampliar o acesso das mulheres ao principal exame de rastreamento do câncer de mama.

Em função da pandemia, a campanha de 2020 terá início posteriormente a segunda quinzena do mês de outubro, sendo adaptada para cumprir os protocolos e as medidas de biosegurança. Neste ano, além das medias preventivas como higienização das mãos, aferição de temperatura, uso de obrigatório de máscaras, haverá a redução do número de mamografias/dia, ofertando 20 exames/dia (*ano passado foram 100 exames/dia) mantendo o distanciamento preconizado.

A partir das 7h da manhã serão distribuídas 20 senhas para mulheres na faixa etária de 45 a 65 anos, que ainda não tenham realizado o exame neste ano. Não é necessário preparo. Basta vir até o hospital portando documentos (RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de endereço), a partir das 7h da manhã, de segunda a sexta-feira (*exceto feriados). Os resultados serão entregues após 15 dias úteis. Em caso de suspeita da doença a paciente será encaminhada para checagem mais ampla e tratamento. Para garantir o acesso ao maior número de mulheres possível, a campanha será estendida até o mês de novembro.

Deixe seu Comentário

Leia Também