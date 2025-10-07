Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Campanha de Multivacinação começa em MS e segue até 31 de outubro

Ação do Governo do Estado é voltada à atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos

07 outubro 2025 - 14h09Carla Andréa

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), inicia nesta segunda-feira (6) a Campanha de Multivacinação 2025, uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A ação segue até o dia 31 de outubro, com o Dia D de mobilização marcado para 18 de outubro.

A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, conforme a Portaria GM/MS nº 6.715/2025, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.

De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o objetivo é reforçar o compromisso do Estado com a proteção da população infantil e adolescente.

“A multivacinação é uma oportunidade para atualizar a caderneta e ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado. É o momento de as famílias procurarem as unidades de saúde e garantirem que crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças que podem ser prevenidas com vacina”, explica.

Durante todo o mês, as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacinação abertas para atender a população.

Além disso, os municípios poderão promover ações extramuros, levando equipes de imunização a locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo doses contra BCG, Poliomielite, Tríplice Viral, DTP, HPV, Hepatite A e B, Pneumocócica e Meningocócica ACWY, entre outras. A vacinação é seletiva, voltada para quem tem doses em atraso ou esquemas incompletos.

A estratégia também tem foco no combate à hesitação vacinal, com ações de mobilização social que reforçam a importância da imunização como medida de proteção coletiva.

Em 2024, Mato Grosso do Sul se destacou entre os estados com melhores índices de cobertura vacinal, segundo o Ministério da Saúde. Para 2025, a SES mantém a meta de ampliar ainda mais a adesão.

A orientação é que os pais ou responsáveis levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.

Serviço:
Período da Campanha: 6 a 31 de outubro de 2025
Dia D de Mobilização: 18 de outubro
Público-alvo: Crianças e adolescentes menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs
Foto: Sesau
Saúde
Campo Grande institui "Voluntários da Saúde" para ações na comunidade
Público-alvo é crianças e adolescentes
Saúde
Campanha de multivacinação prioriza cadernetas de crianças e adolescentes em MS
Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol; MS tem 5 suspeitos
Saúde
Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol; MS tem 5 suspeitos
UPA Leblon, em Campo Grande
Cidade
Promotor cobra prefeitura para garantir comida a pacientes e acompanhantes nas UPAs
Foto: Ilustrativa -
Saúde
MPMS exige controle rigoroso em bares e supermercados para prevenir intoxicação por metanol
Portaria Hospital Regional -
Justiça
Empresários e servidores são condenados por fraude em licitações do Hospital Regional
Foto: Kamilla Ratier
Saúde
MS define plano de ação com fiscalização e protocolos contra intoxicação por metanol
Brasil está assustado diante dos graves casos de intoxicação por metanol noticiados nos últimos dias
Saúde
Gastroenterologista alerta para os riscos e como agir em caso de intoxicação por metanol
Equipe da Vigilância Sanitária em ação
Saúde
Vigilância Sanitária cria força-tarefa contra risco de intoxicação por metanol em MS

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS