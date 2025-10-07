Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Campanha de multivacinação prioriza cadernetas de crianças e adolescentes em MS

Ação acontece até 31 de outubro e é voltada a menores de 15 anos

07 outubro 2025 - 09h54Luiz Vinicius
Público-alvo é crianças e adolescentesPúblico-alvo é crianças e adolescentes   (Governo de MS/SES)

Mato Grosso do Sul iniciou na segunda-feira, dia 6 de outubro, a campanha de multivacinação priorizando a atualização da caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos.

A ação segue até o final deste mês, com o Dia D de mobilização marcado para 18 de outubro.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo BCG, Poliomielite, Tríplice Viral, DTP, HPV, Hepatite A e B, Pneumocócica, Meningocócica ACWY, entre outras.

A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.

Durante o período da campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacina abertas para atender a população, e os municípios poderão realizar ações extramuros, em locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.

A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol; MS tem 5 suspeitos
Saúde
Brasil tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol; MS tem 5 suspeitos
UPA Leblon, em Campo Grande
Cidade
Promotor cobra prefeitura para garantir comida a pacientes e acompanhantes nas UPAs
Foto: Ilustrativa -
Saúde
MPMS exige controle rigoroso em bares e supermercados para prevenir intoxicação por metanol
Portaria Hospital Regional -
Justiça
Empresários e servidores são condenados por fraude em licitações do Hospital Regional
Foto: Kamilla Ratier
Saúde
MS define plano de ação com fiscalização e protocolos contra intoxicação por metanol
Brasil está assustado diante dos graves casos de intoxicação por metanol noticiados nos últimos dias
Saúde
Gastroenterologista alerta para os riscos e como agir em caso de intoxicação por metanol
Equipe da Vigilância Sanitária em ação
Saúde
Vigilância Sanitária cria força-tarefa contra risco de intoxicação por metanol em MS
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
Saúde
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
Outubro Rosa: São estimados 73 mil novos casos de câncer este ano no país, diz relatório do Inca
Saúde
Outubro Rosa: São estimados 73 mil novos casos de câncer este ano no país, diz relatório do Inca
Hospital Universitário de Campo Grande
Saúde
Hospital Universitário alerta para golpes e reforça: 'atendimento é gratuito'

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS