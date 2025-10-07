Campanha de multivacinação prioriza cadernetas de crianças e adolescentes em MS

Mato Grosso do Sul iniciou na segunda-feira, dia 6 de outubro, a campanha de multivacinação priorizando a atualização da caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos.
A ação segue até o final deste mês, com o Dia D de mobilização marcado para 18 de outubro.
Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo BCG, Poliomielite, Tríplice Viral, DTP, HPV, Hepatite A e B, Pneumocócica, Meningocócica ACWY, entre outras.
A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.
Durante o período da campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacina abertas para atender a população, e os municípios poderão realizar ações extramuros, em locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.
A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.Reportar Erro