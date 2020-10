Campanha de multivacinação tem baixa adesão e termina neste sábado

Com baixa adesão em Mato Grosso do Sul, termina neste sábado (31), a Campanha de Multivacinação que tem como meta a imunização 160 mil crianças contra a poliomielite. Dados do Ministério da Saúde, apontam que a cobertura vacinal segue baixa no Estado, com apenas 37,91% do público imunizado.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), alerta pais e responsáveis para que procurem as unidades de saúde, pois todos os protocolos de segurança para prevenção do coronavírus estão sendo seguidos.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 18 vacinas para crianças e adolescentes.

Para crianças estão disponíveis a BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (inativada); Poliomielite 1 e 3 (atenuada); Rotavírus humano; a penta; Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C; Febre Amarela; Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela; Hepatite A; Difteria, Tétano, Pertussis; Difteria, Tétano; Papilomavírus humano (HPV); Varicela e Pneumocócica 23-valente que é a vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Já para adolescentes estão disponíveis a Hepatite B; Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica e Pneumocócica 23-valente (Pncc 23) vacina indicada para população indígena.

Deixe seu Comentário

Leia Também