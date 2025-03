Campanha de vacinaÃ§Ã£o do Sesi contra a gripe irÃ¡ imunizar trabalhadores da indÃºstria

Com foco principal aos trabalhadores da indústria e seus dependentes, o Sesi planeja imunizar 15 mil pessoas em sua campanha de vacinação contra a gripe no estado.

As empresas podem adquirir doses para seus trabalhadores, terceiros e dependentes. No caso de dependentes, a idade mínima permitida para a vacinação é 9 anos. Imunizantes estão disponíveis na versão quadrivalente monodose, que protege a pessoa das cepas H1N1, H3N2 e de duas linhagens do tipo B do vírus influenza.

A aplicação é feita pelo Sesi, sendo que o valor está incluído no momento da obtenção do imunizante. O atendimento para aplicação das doses é feito in company, ou seja, o Sesi vai até a empresa, em horários flexíveis e agendados.

O agendamento e os atendimentos estão previstos para iniciar na primeira quinzena de abril, e a previsão é que todas as doses sejam aplicadas até maio, conforme disponibilidade de estoque.

A tabela de preços oferece desconto nos valores da vacina para a indústria, especialmente aquelas associadas a sindicatos filiados à Fiems. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 723 7374.

