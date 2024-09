Campanha de vacinação para trabalhadores da saúde começa hoje em MS

Começa nesta segunda-feira (23), a 2ª edição da campanha 'Saúde Vacina Mais: Cuidar de Quem Cuida', que tem como objetivo fortalecer a imunização dos trabalhadores da saúde. A ação é idealizada pela SES (Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul), em conjunto com o CDI (Coordenadoria de Imunização), a Cesp (Coordenadoria de Emergências em Saúde Pública) e o Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador).

A iniciativa segue até o dia 12 de outubro, buscando garantir que os profissionais que atuam na linha de frente da saúde estejam adequadamente vacinados, especialmente aqueles que trabalham em ambientes hospitalares. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a estimativa populacional de trabalhadores da saúde em Mato Grosso do Sul é de 121.180 pessoas.

Segundo a coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a estratégia é de suma importância, principalmente no cenário de alta dos casos de covid-19 e SRAGs. “O Saúde Vacina Mais veio para ampliar o acesso às vacinas, uma vez que muitas salas de vacina estão localizadas na Atenção Primária, dificultando o acesso dos profissionais que atuam em hospitais”, explica.

Goldfinger destaca que o cenário atual da covid-19 não se restringe a períodos sazonais definidos, como ocorre com a gripe. Ela observa que a circulação viral do SARS-CoV-2 e de outros vírus respiratórios continua, juntamente com o surgimento frequente de novas variantes.

Durante a campanha, os trabalhadores de saúde poderão receber as vacinas covid-19 monovalente (XBB) da fabricante Moderna, para trabalhadores não vacinados ou que precisam de reforço (respeitando um intervalo mínimo de três meses desde a última dose de qualquer vacina covid-19), contra a Hepatite B, a vacina dTPa (difteria, tétano e coqueluche) e a Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola).

Os trabalhadores de saúde que atuam em serviços não hospitalares devem se dirigir às salas de vacina disponíveis nas unidades de saúde da Atenção Primária de cada município que aderir à estratégia.

A execução da campanha será realizada por atividades “extra-muro” nas Unidades Hospitalares e Centros de Atendimento Médico. As Coordenações Municipais de Imunização trabalharão em parceria com as Direções das Unidades Hospitalares para definir um cronograma que facilite o acesso à vacinação.

Medidas de Segurança

Além da vacinação, a campanha reforça a importância de medidas não farmacológicas, como a higienização das mãos e o uso de máscaras, especialmente em ambientes hospitalares. Essas práticas são essenciais para garantir a segurança tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes.

Ponto de Imunização na SES

A SES, em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), promove a imunização dos trabalhadores contra a covid-19 em duas datas: nesta segunda-feira (23), das 08h30 às 11h, e na quinta-feira (26), no mesmo horário.

Para tomar a vacina, os trabalhadores precisam apresentar o CPF ou CNS e a caderneta de vacinação. A SES fica localizada na Avenida do Poeta, s/n, Bloco 7, no Jardim Veraneio.

