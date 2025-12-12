Campanha Dezembro Laranja mobiliza ação gratuita contra o câncer de pele na Capital

O câncer de pele é o tipo de tumor maligno mais comum no Brasil, correspondendo a cerca de 30% de todos os registros nacionais. Apesar da alta incidência, quando identificado no início, apresenta taxas de cura superiores a 90%. Para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), em parceria com o Hospital Adventista do Pênfigo (HAP), realiza o Dia D do Dezembro Laranja com um mutirão gratuito de atendimento à população.

A ação ocorrerá em 13 de dezembro, das 7h às 15h, na unidade Centro do HAP, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 2590. O atendimento será por ordem de chegada, com entrega de fichas a partir das 7h.

O mutirão reunirá dermatologistas, residentes, alunos da UFMS e equipes de enfermagem do HAP e do HUMAP para atendimentos especializados, incluindo crioterapia com nitrogênio líquido, biópsias de lesões suspeitas e procedimentos cirúrgicos para retirada de tumores. Lesões simples serão tratadas no próprio hospital; casos complexos serão encaminhados ao Serviço de Dermatologia do HUMAP.

A iniciativa integra a campanha nacional Dezembro Laranja, que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce — especialmente em um país tropical, onde a exposição solar constante aumenta o risco de adoecimento.

“O objetivo é garantir acesso rápido ao diagnóstico e permitir que a população identifique lesões suspeitas o quanto antes”, afirma o dermatologista e PhD Gunter Hans, organizador do mutirão.

O HAP e a SBD convidam toda a comunidade a participar da ação e lembram: cuidar da pele é uma medida essencial para a saúde.

Serviço

Mutirão gratuito de prevenção ao câncer de pele

Quando: 13 de dezembro • Horário: 7h às 15h

Local: Hospital Adventista do Pênfigo – Unidade Centro

Rua Barão do Rio Branco, 2590

