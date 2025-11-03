Campanha do 'Novembro azul' é recado para homens cuidarem da saúde

Novembro chegou e com ele a Campanha Novembro Azul, iniciativa global voltada à conscientização sobre a saúde do homem, com ênfase na prevenção do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil.

Durante o mês, instituições de saúde, empresas e órgãos públicos se mobilizam para quebrar tabus, incentivar exames regulares e reforçar a importância da detecção precoce, como o PSA e o toque retal.

Para o urologista André Domingos, o Novembro Azul vai além do câncer de próstata e destaca a necessidade de um cuidado integral, incluindo o combate a doenças cardiovasculares, diabetes, depressão e hábitos prejudiciais. "Procurar um médico é um ato de coragem e responsabilidade com a saúde", afirma.

O câncer de próstata é mais comum entre homens a partir dos 65 anos, com 75% dos casos ocorrendo nessa faixa etária.

Embora alguns tumores se espalhem rapidamente, a maioria cresce de forma lenta, muitas vezes sem apresentar sintomas, o que torna a detecção precoce ainda mais crucial.

