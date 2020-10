Prefeitura reforça campanha de vacinação

As campanhas de imunização contra a poliomielite e a de multivacinação serão prorrogadas em Campo Grande e terão pontos de vacinação temporário em dois shoppings durante o próximo final de semana.

As equipes da Saúde estarão no Pátio Central Shopping neste sábado (31), das 8h às 17h, para imunizar todas as crianças que fazem parte do público alvo da campanha. No Shopping Bosque dos Ipês haverá equipes tanto no sábado quanto no domingo (1°), entre as 11h e 20h. Para a vacinação das crianças é necessário estar com a caderneta em mãos.

O Ministério da Saúde autorizou os municípios que ainda não atingiram a meta de 95% de vacinação do público entre 1 e menos de 5 anos para imunização contra a pólio, a continuar aplicando a vacina na campanha prevista para finalizar nesta sexta-feira (30).

Campo Grande tem mais de 48 mil crianças nessa faixa etária entre 1 e menos de 5 anos. Dentre o público da campanha multivacinação, de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade, também há uma baixa procura para atualização da caderneta de vacinação.

A imunização contra poliomielite é indiscriminada, ou seja, mesmo que a criança entre 1 e menos de 5 anos esteja com a caderneta vacinal em dia, os pais deverão retornar à uma unidade, ou a um dos pontos temporários, com ela para tomar uma nova dose.

Essa campanha tem como principal objetivo o aumento da cobertura das vacinas, que em algumas situações estão abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde. “Essa baixa cobertura pode fazer com que doenças que já estavam erradicadas no país retornem, como é o caso do sarampo, que recebemos o território livre do vírus em 2016 e dois anos depois perdemos porque ele foi reintroduzido devido à baixa cobertura da vacina”, explica o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

