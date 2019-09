Campanha nacional de vacinação contra o sarampo começa no dia 7 de outubro em MS

Saiba Mais Saúde Contra queda na vacinação, Ministério da Saúde vai à Campus Party

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo em Mato Grosso do Sul será lançada no dia 7 de outubro. A abertura ocorrerá às 9h no auditório da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, com a presença do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, profissionais da área e autoridades municipais e estaduais.

O objetivo da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Ministério da Saúde é, na primeira etapa, vacinar seletivamente as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. Na segunda fase serão imunizados adultos na faixa de 20 a 29 anos de idade. A meta é atingir pelo menos 95% de cobertura vacinal de rotina, de forma homogênea, do público-alvo a ser vacinado.

“Junto com o Ministério da Saúde e outras organizações engajadas, queremos interromper a circulação viral e controlar o sarampo no país, que registrou 4.507 casos confirmados em 19 estados nos últimos 90 dias, de acordo com balanço divulgado ontem (25)”, afirma o secretário Geraldo Resende.

Etapas

A campanha de vacinação contra o sarampo acontecerá em duas etapas: de 7 a 25 de outubro será aplicada a dose a todas as crianças não vacinadas, de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). Nesta fase, o “Dia D” (de mobilização nacional) será 19/10. De 18/11 a 30/11 será disponibilizada a vacina para adultos jovens não vacinados, na faixa etária de 20 a 29 anos de idade. Para eles, o “Dia D” está marcado para 30/11.

Segundo Larissa Castilho, Diretora Geral de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, nesta campanha será utilizada a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) de diferentes laboratórios produtores para a vacinação das crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. Para os adultos jovens de 20 a 29 anos de idade serão utilizadas as vacinas tríplice viral e dupla viral (sarampo e caxumba).

Saiba Mais Saúde Contra queda na vacinação, Ministério da Saúde vai à Campus Party

Deixe seu Comentário

Leia Também