Saúde

Campo Grande abre inscrições para residência multiprofissional em saúde mental

O programa oferece bolsa de R$ 4.106 e três vagas por área

14 novembro 2025 - 09h51Sarah Chaves

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande abriu inscrições para o Processo de Seleção do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental 2026, destinado a profissionais formados em Enfermagem, Psicologia e Serviço Social.

O edital publicado na edição extra do Diário Oficial de 13 de novembro, prevê três vagas para cada especialidade, todas de ampla concorrência. Os residentes aprovados receberão bolsa mensal de R$ 4.106,09, .

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre 1º e 30 de dezembro de 2025, no site da Sesau.

Para participar, o candidato precisa preencher o formulário eletrônico e gerar o boleto da taxa de inscrição no valor de R$ 250,00, que deverá ser pago até 30 de dezembro. O edital também oferece período para solicitação de isenção, de 2 a 11 de dezembro de 2025, mediante manifestação no próprio link de inscrição.

A prova objetiva está marcada para 18 de janeiro de 2026, em Campo Grande, com duração de 4h30. O local de realização será divulgado posteriormente no site oficial da Secretaria. 

