Campo Grande adere Mutirão de Saúde Indígena e oferece mais de 70 atendimentos

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande, também aderiu ao 'Mutirão de Saúde Indígena' e está oferecendo mais de 70 atendimentos em diversas áreas de saúde entre os dias 3 e 7 de novembro.
Serão realizadas 40 consultas especializadas, entre oftalmologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, gastroenterologia e reumatologia, e 33 exames ou procedimentos como ultrassonografia, tomografia e biópsias.
A ação começou às 7h da manhã desta segunda-feira e continua até a próxima sexta-feira, dia 7.
Os indígenas atendidos serão encaminhados pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSeis).
A proposta é atender diversos indígenas de cidades do interior de Mato Grosso do Sul.
