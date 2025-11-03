Menu
Menu Busca segunda, 03 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Campo Grande adere Mutirão de Saúde Indígena e oferece mais de 70 atendimentos

Ação é realizada pelo Hospital Universitário entre os dias 3 e 7 de novembro

03 novembro 2025 - 14h39Luiz Vinicius
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo GrandeHospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande   (Divulgação/UFMS)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande, também aderiu ao 'Mutirão de Saúde Indígena' e está oferecendo mais de 70 atendimentos em diversas áreas de saúde entre os dias 3 e 7 de novembro.

Serão realizadas 40 consultas especializadas, entre oftalmologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, gastroenterologia e reumatologia, e 33 exames ou procedimentos como ultrassonografia, tomografia e biópsias.

A ação começou às 7h da manhã desta segunda-feira e continua até a próxima sexta-feira, dia 7.

Os indígenas atendidos serão encaminhados pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSeis). 

A proposta é atender diversos indígenas de cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cordão de Girassol -
Política
Distribuição de cordão de girassol pelo SUS entra na pauta do Plenário do Senado
Atendimento será direcionado aos indígenas
Saúde
Hospital Universitário promove cinco dias de atendimentos à indígenas em Dourados
Vacinação
Saúde
Campo Grande tem plantão de vacinação neste sábado
Santa Casa da Capital
Saúde
Governo do Estado atua com grupo de trabalho para revisar convênio da Santa Casa
Nos últimos cinco anos, o Estado registrou um crescimento contínuo nas notificações
Saúde
Com mais de 1.600 casos este ano, CCZ emite alerta para escorpiões na Capital
Dengue segue em alta em MS
Saúde
MS registra mais de 13 mil casos prováveis de dengue e 18 mortes em 2025
Fumacê em Campo Grande
Saúde
Fumacê percorre bairros Moreninha e Universitário nesta quinta-feira
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Santa Casa de Campo Grande alerta para risco de paralisação de atendimentos via SUS
Rosiane Arakaki Dias -
Saúde
Moradora de Campo Grande pede ajuda para recuperação após cirurgia na coluna
Metanol
Saúde
MS zera casos suspeitos de metanol, mas verifica possível óbito

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'