Campo Grande é a 2ª capital com melhor estrutura para internação, diz pesquisa

Um estudo feito pelo Bolg Valor Adicionado e divulgado nesta quinta-feira (23) pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, aponta que a capital sul-mato-grossense é a segunda, dentre todas do país, com melhor estrutura disponível para internação hospitalar. O levantamento foi realizado com base em dados divulgados pelo sistema Datasus, do Ministério da Saúde.

A pesquisa ainda revelou que cinco capitais já estão à beira do calapso: Manaus, Macapá, São Paulo, Fortaleza e Palmas. De acordo com o autor do levantamento, prof. Diogo Ferraz, Campo Grande está com o índice-Covid em 0,01. Enquanto que as capitais que estão em situação de urgência estão com índice 1.

Segundo a Prefeitura, a situação mais confortável da capital, se deve às medidas urgentes tomadas no início da crise, e por isso é tão importante que as pessoas continuem em casa.

“Estamos em uma situação muito melhor que muitos irmãos, mas não podemos afrouxar e parar de seguir as recomendações internacionais de saúde. Se hoje não estamos em situação crítica e porque agimos rápidos. Continuem firmes em casa, para logo estarmos juntos”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

Em Campo Grande há 239 leitos clínicos (enfermaria) exclusivos para atendimento à Covid-19, na rede pública e particular, e 111 leitos de UTI. A Prefeitura está ainda em processo de compra de 150 respiradores, para ampliar os leitos de UTI.





COVID-Index

O COVID-Index mensura a utilização da estrutura hospitalar das regiões brasileiras – capitais, estados e microrregiões. Quanto mais perto de 1, ele mostra que a estrutura hospitalar de uma região está próxima do seu limite ou do colapso.

O índice leva em conta um modelo matemático não-paramétrico alimentado por vários indicadores, como:

Quantidade de leitos clínicos

Quantidade de respiradores

Quantidade de médicos (clínicos, infectologistas e pneumologistas)

Número de casos confirmados de coronavirus

Número de óbitos por coronavírus

