Campo Grande está sob alerta de aumento de casos de SRAG

Carla Andréa, com PREFCG

Segundo boletim infogripe da Fiocruz, Campo Grande está entre as 11 capitais do Brasil com probabilidade de aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave (SRAG), a longo prazo.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), de janeiro até junho, 162 pessoas morreram vítimas de SRAG na Capital, sendo 154 adultos, e 8 crianças. Além de 1968 casos notificados.

Uma SRAG pode começar com sintomas gripais, como tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e febre; e evoluir para algo mais grave como dificuldade e falta de ar, dor persistente no peito, saturação de oxigênio abaixo de 95% e coloração azulada nos lábios ou no rosto. Os principais vírus são influenza A (H1N1 e H3N2) e vírus sincicial respiratório (VSR).

O vírus sincicial respiratório causa principalmente bronquiolite nos bebês. Uma das principais orientações dos médicos é que as mães evitem expor os recém-nascidos pelo menos até os seis meses de idade, quando o sistema imunológico fica mais resistente às doenças virais.

Apesar de ser mais frequente entre as crianças, o VSR também afeta pacientes de todas as faixas etárias, principalmente idosos e imunossuprimidos.

Não há vacina para prevenir o VSR, mas medidas de higiene são fundamentais, como lavar as mãos frequentemente e evitar o contato com pessoas doentes.

