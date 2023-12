Campo Grande foi a cidade do Centro-Oeste que mais investiu em Saúde, mostra levantamento

Uma publicação da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), com levantamento de Finanças dos Municípios do Brasil, mostra Campo Grande liderando o ranking das 10 cidades da região Centro-Oeste que mais investiram em saúde no ano de 2022.

Com 897.938 habitantes, Campo Grande ocupou a primeira posição, com R$ 1,74 bilhão gastos, ultrapassando Goiânia (GO), que é bem mais populosa, somando 1,43 milhão de habitantes, que gastou R$ 1,70 bilhão. Em terceiro lugar na tabela aparece a capital Cuiabá (MT), que tem população de 650.912 habitantes e aplicou R$ 1,17 bilhão na pauta, em 2022.

Já a nível nacionial, Campo Grande fica em 8°, atrás de capitais como São Paulo que ultrapassa os 11 milhões de habitantes. O ano de 2022 foi marcado pelo aumento no gasto com saúde no conjunto dos municípios brasileiros. Os R$ 244,98 bilhões empregados no setor, em valores corrigidos pelo IPCA, representaram crescimento de 5,2% nas despesas com saúde em relação a 2021.

De acordo com a economista e editora do anuário MultiCidades, Tânia Villela, o aumento da despesa municipal com saúde em 2022 decorreu, exclusivamente, de uma maior injeção de recursos próprios, que subiram de R$ 127,39 bilhões para R$ 137,42 bilhões, uma alta de 7,9%, conforme dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde (Siops).

Já os recursos transferidos pelos estados e União para o SUS municipal sofreram retração. Em valores absolutos, os municípios deixaram de receber cerca de R$ 7,86 bilhões das diversas receitas que compõem as transferências para o SUS.

Confira a lista das cidades que mais investiram em saúde no Centro-Oeste e no Brasil.

