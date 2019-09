Campo Grande ganha mais uma Clínica da Família

A terceira clínica da família, localizada no bairro Iracy Coelho, em Campo grande, recebeu na manhã desta segunda-feira (2) o reconhecimento pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) por estar dentro do modelo exigido pelo órgão na categoria de assistência na atenção primária.

A certificação na unidade contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad, do secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, de superintendentes, coordenadores e servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).

De acordo com a gerente da terceira clínica da família, Fátima Barbosa, a equipe do bairro Iracy Coelho, trabalhou por quase um ano para que a unidade fosse reconhecida pela OPAS. A gerente ressalta ainda que, com a certificação é possível receber melhorias para a unidade e estimular a dedicação de funcionários para que a população seja melhor atendida.

As clínicas da família implementadas nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho fazem parte do Programa Municipal de certificação da qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e tem como objetivo fazer com que equipes de saúde ofereçam serviços que assegurem maior acesso e qualidade no atendimento da população.

Para o prefeito Marquinhos Trad , ao aderir ao PMAQ-AB, a unidade se torna referência, o que garante a melhoria na assistência prestada à população. “A saúde sempre será uma das maiores necessidades, por isso o nosso esforço para garantir que haja um atendimento de qualidade, buscando fortalecer a Atenção Primária, facilitando o acesso e oportunizando o atendimento para todos.”disse Marquinhos.

Serviços:

A Terceira Clínica da família funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h, sem intervalo para o almoço.

Para mais informações acesse: http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/clinicadafamilia/

Deixe seu Comentário

Leia Também