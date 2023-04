Campo Grande inicia Campanha de vacinação contra gripe

Na manhã desta segunda-feira (3), teve início a campanha de vacinação contra a gripe, em Campo Grande. A abertura oficial aconteceu na USF Jardim Paradiso, na Região Urbana do Segredo.

Conforme o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, a novidade para este ano é que a vacina está liberada para todos os públicos prioritários da campanha, diferente do que aconteceu em anos anteriores, onde a campanha acontecia por etapas.

“Estamos acompanhando um cenário de aumento nos casos de doenças gripais e, por isso, conclamamos a todas as pessoas pertencentes aos públicos prioritários para se vacinarem. É importante lembrar que nós estamos antecipando a campanha em uma semana, portanto o prazo para todos se vacinarem será ainda maior. Portanto, se organize e busque a unidade de saúde mais próxima”, disse.

O secretário destacou ainda que o município deverá ampliar o número de unidades disponíveis para a vacinação aos sábados. "A expectativa é de que a gente aumento a quantidade de unidades que estarão abertas para oportunizar o acesso àquelas pessoas que eventualmente não consigam ir durante a semana se vacinar", disse. O calendário com as unidades referenciadas deve ser divulgado nas redes sociais e site oficial da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

A expectativa é vacinar cerca de 200 mil pessoas que fazem parte dos 18 grupos elencados como prioritários pelo Ministério da Saúde.

Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022 apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra três formas diferentes de gripe.

Grupo musical durante lançamento oficial da Campanha de Vacinação na USF Jardim Paradiso

