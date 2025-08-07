Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

"Ser humano tem perdido a batalha": Casos com escorpião aumentam em MS e especialista faz alerta

O médico Sandro Benites reforça cuidados e prevenção durante o período de calor e chuvas; Campo Grande já registra 1.844 casos com o animal em 2025

07 agosto 2025 - 16h40Carla Andréa    atualizado em 07/08/2025 às 16h48

Duas crianças morreram por picadas de escorpião em Mato Grosso do Sul. Valentina Macedo, de apenas 8 anos, moradora de Chapadão do Sul, e Adryan Souza Martins, também de 8 anos, de Naviraí. Ao JD1, o médico Sandro Benites afirmou que esse grupo etário está entre os mais vulneráveis ao veneno do animal peçonhento.

Em Campo Grande, só entre janeiro e junho de 2025, foram registrados 1.844 acidentes com escorpiões, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Já no Estado, segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), Mato Grosso do Sul registrou 3.436 acidentes com escorpiões entre janeiro e junho deste ano. O soro antiescorpiônico está disponível em 67 municípios, apenas em unidades hospitalares.

Na Capital, as regiões do Lagoa e Anhanduizinho concentram a maior parte das ocorrências, e a tendência é de aumento nos próximos meses. A época de calor e chuvas, entre setembro e março, é a que favorece a proliferação desses animais.

“O escorpião virou uma praga urbana. Ele acontece o ano inteiro, mas os acidentes são mais comuns no verão, principalmente nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro”, explicou Benites.

A Sesau informou que casos leves e moderados são atendidos em UPAs e CRSs, com acompanhamento clínico e analgésicos. Já casos graves, como os que envolvem crianças e idosos, são encaminhados a hospitais de referência, onde é aplicado o soro antiescorpiônico.

Atualmente, o município tem 42 doses em estoque. O soro é fornecido também pelo Estado, por meio do Ciatox/MS, mas é reservado apenas para os casos mais graves.

A recomendação é procurar atendimento médico imediatamente após uma picada e não aplicar nenhum produto no local.

Espécies perigosas e habitats urbanos

Em Campo Grande, as espécies mais comuns são do gênero Tityus, sendo o Tityus serrulatus e o Tityus bahiensis os mais perigosos.

Eles representam alto risco, especialmente para crianças com menos de 10 anos, devido ao menor peso corporal e maior vulnerabilidade ao veneno.

Os escorpiões se escondem em entulhos, lixo, esgotos, restos de construção e locais úmidos. A urbanização descontrolada e a canalização de córregos contribuíram para o desaparecimento de predadores naturais, como galinhas, lagartixas, sapos e passarinhos, o que colaborou com o aumento da população desses animais nas cidades.

“O ser humano tem perdido a batalha contra o escorpião. Até hoje, a única medida eficaz é a limpeza de quintais e manutenção ambiental”, destacou Benites.

Como se proteger

  • Chacoalhar roupas e calçados antes de usá-los.
  • Manter berços afastados da parede e com proteção.
  • Instalar ralos com tampa e vedação nos banheiros e áreas de serviço.
  • Desinfetar canos e ralos com água sanitária regularmente.
  • Evitar o acúmulo de lixo e entulhos ao redor das residências.

A Sesau, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza visitas técnicas e ações educativas para orientar a população.

Para mais informações ou solicitações, a população pode entrar em contato pelos telefones (67) 2020-1802, 3313-5000 ou WhatsApp (67) 2020-1796.

Em caso de emergência, os números de contato são:

SAMU – 192

Corpo de Bombeiros – 193

Ciatox – (67) 3386-8655 / 0800-722-6001

Disque Saúde – 150

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hemosul convocou doadores de sangue
Saúde
Tipos O+ e A- chegam a nível crítico e Hemosul pede doação em MS
 Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Carlão cobra saída de Rosana Leite e alerta: "Vamos esperar entrar no caos?"
Ministério Público Federal (MPF) -
Interior
Serviços de saúde destinados a indígenas em Corumbá passam por fiscalização do MPF
Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul -
Saúde
MPF fixa prazo para que DSEI garanta atendimento de saúde à população indígena de Jardim
Menina passou por procedimento inovador
Saúde
HU da Capital realiza cirurgia inédita em criança com grave deformidade mandibular
Foco de dengue
Interior
MP apura ações da prefeitura de Fátima do Sul no combate à dengue, zika e chikungunya
Capital recebe 1ª edição do "Circuito da Saúde" nesta quarta-feira
Saúde
Capital recebe 1ª edição do "Circuito da Saúde" nesta quarta-feira
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral -
Interior
Justiça mantém penalidade por deepfake nas eleições de Bandeirantes
Foto: Reprodução /
Polícia
Influencer maromba da Capital é alvo de operação contra comércio ilegal de anabolizantes
Ilustrativa
Saúde
Mortes de crianças por diarreia devem aumentar com a pobreza e aquecimento global, diz análise

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS