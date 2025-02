Campo Grande já registrou 17 acidentes com escorpiões no ano; confira alguns cuidados

Uma leitora do JD1 Notícias denunciou, nesta segunda-feira (24), o aparecimento de escorpiões em um condomínio localizado no Bairro Aero Rancho, alertando para o aumento na incidência desses aracnídeos nesta época do ano.

Ao JD1, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que, a pasta municipal informou que o setor de vigilância recebeu 33 solicitações para visitas técnicas, orientações, vistorias e possível desinsetização na região. Para solicitações, a população pode entrar em contato com a Sesau, via WhatsApp e telefone, nos números (67) 2020-1802 e (67) 2020-1796.

O esforço para evitar a proliferação dos escorpiões, no entanto, não é o suficiente para lidar com a população do aracnídeo na Capital, que são mais ativos durante os meses de primavera e verão. Desde o início do ano, a Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) já registrou 17 acidentes com escorpiões em Campo Grande.

A pasta ainda recomenda que, em caso de acidentes com escorpiões, é fundamental que a vítima procure imediatamente uma unidade de saúde e, se possível, capturar e levar o escorpião.

Para evitar mais incidentes do tipo, a pasta fez uma série de recomendações e cuidados para os campo-grandenses neste período:

- Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou rodos de borracha

- Reparar rodapés, pisos e azulejos soltos e colocar telas nas janelas

- Telar as aberturas de ralos, pias e tanques

- Manter todos os pontos de energia e telefone devidamente vedados

- Manter quintais e jardins limpos, evitando acumulação de folhas secas e lixo domiciliar

- Acondicionar lixo em sacos plásticos ou recipientes fechados e entregá-los ao serviço de coleta

- Limpar terrenos baldios a cerca de dois metros das redondezas dos imóveis.

- Eliminar fontes de alimento para escorpiões, como baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais invertebrados

- Evitar ambientes favoráveis ao abrigo de escorpiões, como acúmulo de materiais de construção

- Preservar inimigos naturais dos escorpiões, como aves noturnas, pequenos macacos, quatis, lagartos e sapos

- Evitar queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões

- Remover folhagens, arbustos e trepadeiras próximas a paredes externas e muros

- Manter fossas sépticas vedadas para evitar a passagem de baratas e escorpiões

- Rebocar paredes e muros para eliminar vãos ou frestas

