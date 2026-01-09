Menu
Menu Busca sexta, 09 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Saúde

Campo Grande passa a ter regras específicas para farmácias de manipulação

Nova lei autoriza venda presencial e online de produtos magistrais e reforça exigências de qualidade

09 janeiro 2026 - 10h25Sarah Chaves

A Prefeitura de Campo Grande sancionou a Lei nº 7.571, de 7 de janeiro de 2026, que regulamenta a manipulação, a exposição e a venda de produtos farmacêuticos magistrais no município. A norma define as atividades permitidas às farmácias de manipulação, diferencia esses estabelecimentos das drogarias tradicionais e estabelece regras para a preparação, comercialização e controle de qualidade dos produtos, com foco na segurança do consumidor.

A legislação classifica as farmácias entre aquelas que apenas comercializam medicamentos industrializados e as que realizam a manipulação de fórmulas magistrais e oficinais. Os produtos manipulados incluem preparações feitas sob fórmulas reconhecidas e autorizadas pela vigilância sanitária, respeitando critérios técnicos e sanitários.

Com a nova lei, farmácias de manipulação passam a poder preparar, expor e vender produtos como cosméticos, perfumes, itens de higiene pessoal, fitoterápicos isentos de prescrição, chás, suplementos alimentares, florais, homeopatias e preparações à base de mel, própolis e geleia real, desde que devidamente licenciadas. Esses produtos podem ser expostos ao público apenas no estabelecimento onde foram manipulados ou em filiais do mesmo grupo.

A norma também autoriza a preparação antecipada dos produtos para atender a uma demanda estimada de até 60 dias, desde que seja garantida a qualidade e a estabilidade das fórmulas. Além disso, permite o fracionamento e a dispensação individualizada de suplementos e nutracêuticos, desde que haja comprovação de origem e controle de qualidade.

Para reforçar a transparência, a lei exige que todos os produtos manipulados tragam rótulos com informações claras, como data de fabricação, prazo de validade, composição, posologia e identificação da farmácia e do farmacêutico responsável. A legislação ainda autoriza a venda desses produtos por meios digitais, como sites e redes sociais, desde que a farmácia possua estabelecimento físico regularizado.

O farmacêutico responsável técnico é apontado como o principal garantidor da qualidade dos produtos, devendo manter registros e seguir as boas práticas de manipulação. O descumprimento das regras sujeita os responsáveis às penalidades previstas na legislação vigente, e o Poder Executivo municipal ficará responsável pela regulamentação complementar da lei, que já está em vigor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Farmácia do SUS
Saúde
Justiça determina que SUS forneça remédio para tratar câncer raro
José Davi e a mãe Paula Patrícia.
Saúde
Com apenas 7 dias, recém-nascido passa por cirurgia cardíaca em Campo Grande
Foto: Cedidas
Saúde
UPA do Coronel Antonino opera em condições 'precárias', aponta Conselho de Saúde
Vacina será aplicada contra a dengue
Saúde
Aplicação da vacina da dengue do Butantan começará a partir do dia 17
Hospital será criado em São Paulo
Saúde
Governo federal vai construir primeiro hospital inteligente do SUS
O intensivão integrou a estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES)
Saúde
Governo prorroga Programa MS Saúde até março após avanço em cirurgias no interior de MS
Anvisa manda recolher lote de chá de camomila Água da Serra
Saúde
Anvisa manda recolher lote de chá de camomila Água da Serra
Ministério da Saúde
Saúde
Saúde vai monitorar cenário sanitário na fronteira com a Venezuela
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Fachada UPA
Saúde
Crise na saúde pública faz "chover" processos judiciais contra a prefeitura

Mais Lidas

Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026