Campo Grande promove plantão de vacinação contra gripe durante feriado prolongado

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande realizará, entre os dias 19 e 21 de junho, um plantão especial de vacinação contra a gripe (influenza), aproveitando o feriado prolongado de Corpus Christi para ampliar o acesso da população à imunização.

A estratégia busca aumentar a cobertura vacinal na Capital, que até esta terça-feira (17) atingiu apenas 46,98% do público prioritário, segundo dados da própria secretaria.

Ao todo, 288.753 doses já foram aplicadas na cidade, sendo 224.110 destinadas a grupos prioritários como idosos, crianças e gestantes.

Na quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, e na sexta-feira (20), ponto facultativo, a vacinação estará disponível das 9h às 15h no Mercado Gaúcho, localizado na Rua Santo Ângelo, 312, no Bairro Coronel Antonino.

No sábado (21), a ação ocorre no Mercadão Municipal, das 9h às 16h, com apoio do ônibus da Cruz Vermelha Brasileira.

A vacina está liberada para toda a população com mais de seis meses de idade. Para ser vacinado, basta apresentar um documento de identificação com foto. A campanha segue em andamento nos postos de saúde durante a semana.

