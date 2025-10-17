Campo Grande realiza Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (18) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A ação busca garantir a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis e reforçar a importância da vacinação como medida de prevenção em saúde pública.

Durante o sábado, dois pontos estarão abertos à população. As doses serão aplicadas na Paróquia Santo Expedito, localizada na Rua Deocleciano Dias Bagagem, 908, no Jardim Itamaracá, das 8h às 12h, e na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45.

Em ambos os locais, estarão disponíveis todas as vacinas do calendário de rotina, além das doses contra gripe e sarampo.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, reforça que a mobilização é uma oportunidade para pais e responsáveis atualizarem a vacinação dos filhos. Ela lembra ainda que adolescentes de 15 a 19 anos que não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal contra o HPV também podem aproveitar a campanha para se imunizar.

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro, com todas as vacinas de rotina disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de atendimento de cada unidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também