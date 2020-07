Campo Grande registra 928 casos de coronavírus em 24 horas

Campo Grande registrou, sozinha, 928 novos casos confirmados de coronavírus nesta quarta-feira (22), de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES). O número é maior que todos os casos registrados no estado na data de ontem, que já havia sido considerado um recorde.

Em Mato Grosso do Sul, nas últimas 24 horas o número é ainda maior, foram 1.503 novos casos confirmados, com isso o estado alcança os 18.889 casos desde o inicio da pandemia.

Nas últimas 24 horas foram registradas 9 mortes em todo o estado, a paciente mais nova se trata de uma mulher, 32 anos, que não possuía comorbidades relatadas. Agora MS já registra 257 óbitos causados pela doença.

O boletim ainda revela que, no momento, 1.535 casos seguem em analise e 4.130 ainda não foram encerrados. Apesar do número alto, 12.008 pessoas já estão recuperadas.

Campo Grande é o atual epicentro no estado e lidera o número de casos totais com 7.348 confirmações, seguido por Dourados com 3.915 e Corumbá com 842.

O estado já possui 366 pessoa internadas por conta da doença, destas 6 são de outros estados e 177 estão em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Sendo assim, o boletim revela que a macrorregião de Campo Grande já tem 94% de seus leitos de UTIs ocupados, seguido pela macrorregião de Corumbá, com 68% de ocupação.

