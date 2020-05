Campo Grande registra a 7ª morte por coronavírus

Foi confirmado neste fim de semana o sétimo óbito por coronavírus (Covid-19) no município de Campo Grande. A vítima é um caminhoneiro, de 61 anos, portador de diabetes mellitus e hipertensão arterial, que estava internado desde o dia 26 de maio no Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS).

Segundo informações da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a vítima não tinha histórico de vínculo com caso confirmado, mas teria viajado recentemente para o município de Paulina, interior de São Paulo.

Os primeiros sintomas teriam iniciado no dia 23 de maio, com relatos de febre, tosse, dor de garganta, dispneia e desconforto respiratório. No dia 26 de maio ele deu entrada no HRMS com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo encaminhado direto para a UTI, onde foi entubado permanecendo em ventilação mecânica. Na tarde do dia 30 de maio houve agravamento no quadro do paciente e ele não resistiu vindo a falecer por volta de 14h30.

Outros casos

O município de Campo Grande chega ao sétimo óbito confirmado por Covid-19. As vítimas anteriores são três mulheres, de 71, 63 e 83 anos, e três homens, um de 74 anos, outro de 95 anos e o terceiro e de 38 anos.

O que chama a atenção é que as vítimas fatais fazem parte do grupo de risco, o que reforça a necessidade dos cuidados preventivos, principalmente quanto ao contato dessas pessoas com jovens que eventualmente possam estar assintomáticos.

Até o dia 30 de maio foram registrados 289 casos confirmados de Covid-19 em Campo Grande. Destes, 226 são considerados curados e nove estavam em internação hospitalar, incluindo o óbito recente, sendo cinco em UTI e quatro em leitos clínicos.

